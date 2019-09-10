Стоимость проведения Уральской биеннале в 2019 году оценивается в 76 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования для проведения Пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая пройдет с 12 сентября до 1 декабря в 2019 году, оценивается в 76,7 млн рублей. Об этом сообщила во вторник комиссар биеналле Алиса Прудникова.

"На данный момент стоимость 76,7 млн рублей: 36,7 млн рублей государственные, 40 млн рублей привлеченное финансирование. Тем менее, нам есть куда стремиться. Лионская биеннале работает, ее бюджет €12 млн евро, мы ориентируемся на них. Мы тоже думаем, что сможем показать такой масштаб проектов когда-нибудь", - сказала она.

Прудникова добавила, что тема данной биеннале - "Бессмертие". "Биеннале имеет развернутую структуру. В этот раз у нас две основные площадки (Уральский оптико-механический завод и кинотеатр "Колизей" - прим. ТАСС), 70 художников из 25 стран только на основной проект. У нас 10 спецпроектов, и не только в Екатеринбурге, мы расширились до сибирских городов", - отметила Прудникова.

Генеральный директор Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в "Ростех) Анатолий Слудных уточнил, что для биеннале был выделен действующий цех, который на данный момент реконструируется. "Мы смогли выделить более 10 тыс. квадратных метров, два этажа. Старое оборудование демонтировано, там сейчас стоят произведения искусства", - отметил он.

Уральская индустриальная биеннале современного искусства - один из крупнейших в России международных проектов в этой области. Ее организатором с 2010 года является Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе музейно-выставочного центра РОСИЗО. Постоянная тема проекта - индустриальная специфика Урала.

Четвертая биеннале прошла с 14 сентября по 12 ноября 2017 года под темой "Новая грамотность". Основной проект выставки был представлен на площади 6,5 тыс. кв. метров в бывшем здании Уральского приборостроительного завода. Ее посетили более 40 тыс. человек.