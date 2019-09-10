Умер физик-ядерщик, лауреат Ленинской премии Борис Мурашкин

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Ушел из жизни на 85-м году российский физик-ядерщик Борис Мурашкин, сообщается на официальном сайте Законодательного собрания Челябинской области.

"Ушел из жизни Почетный гражданин Челябинской области, депутат Законодательного собрания четырех созывов Борис Михайлович Мурашкин. Руководство и депутаты Законодательного собрания Челябинской области выражают искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Борис Мурашкин родился в 1934 году в Воронеже. После окончания Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова был направлен на работу в НИИ-1011 (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина). В 1969 году возглавил отдел теоретической физики ВНИИТФ. Участвовал в 60 испытаниях ядерных зарядов, разработках, направленных на повышение надежности и безопасности ядерного оружия. Удостоен звания лауреата Ленинской премии. Награжден орденами Ленина и Октябрьской Революции.