Челябинские власти подвели итоги конкурса на должность областного министра промышленности

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший первый замминистра экономического развития Челябинской области Павел Рыжий, уволившийся три года назад на фоне критики социально-экономической стратегии властей региона, набрал наибольшее количество баллов по итогам конкурса на должность регионального министра промышленности, сообщил во вторник журналистам заместитель губернатора области Егор Ковальчук.

В конце мая текущего года врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности, на должность министра был объявлен конкурс. По словам Текслера, создаваемое министерство будет проектным офисом для оказания налоговой и инфраструктурной поддержки для развития новых современных экологичных производств.

"По итогам конкурса победителем единогласно признан Павел Анатольевич Рыжий. Ему предстоит пройти процедуру согласования в Минпромторге РФ", - сказал Ковальчук, добавив, что всего было 29 претендентов.

Сейчас вопросы, связанные с промышленными производствами и взаимодействием с ними, курирует министерство экономического развития области.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.