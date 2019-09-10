Инаугурация избранного губернатора Курганской области Шумкова пройдет 18 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Инаугурация избранного губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который получил 80,86% голосов избирателей на выборах главы региона в единый день голосования, пройдет 18 сентября. Об этом сообщил во вторник вице-губернатор региона Владислав Кузнецов на посвященном итогам выборов совещании в полпредстве президента РФ в Уральском федеральном округе.

"[Инаугурация Шумкова пройдет] 18 сентября", - сказал Кузнецов.

Пресс-секретарь избранного губернатора Павел Поперешниченко уточнил ТАСС, что инаугурация пройдет в Большом зале Курганской областной филармонии. "Перед началом торжественного мероприятия состоится внеочередное заседание областной думы - депутатам необходимо подтвердить назначение нового губернатора", - добавил собеседник агентства.

Самовыдвиженец Шумков победил на выборах губернатора Курганской области, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября, получив 80,86% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Яков Сидоров с 9,7% голосов, третье у Татьяны Майбороды от "Справедливой России" - 4,7%, замыкает список кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин - 3,33%.

Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио главы Курганской области 2 октября 2018 года после ухода в отставку Алексея Кокорина. Избранный губернатор ранее сообщил ТАСС, что приоритетной кандидатурой на пост в Совете Федерации считает действующего сенатора Елену Перминову.

Новость обновлена (16:26 мск) - добавлена информация о месте проведения инаугурации.