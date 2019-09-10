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Челябинские синоптики предупредили о смоге в шести городах региона

Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей в воздухе, продержатся до 11 сентября

ТАСС, 10 сентября. Синоптики предупредили о смоге в Челябинске, Магнитогорске и еще четырех городах региона. Неблагоприятные для рассеивания примесей в воздухе метеоусловия продержатся до 11 сентября, сообщил во вторник Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Речь идет о Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркине, Сатке и Аше. В этих городах объявлено предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

Челябинская область является крупным промышленным центром. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.

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