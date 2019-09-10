Явка на выборах в Уральском федеральном округе составила 36,4%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах различных уровней в регионах Уральского федерального округа (УФО) составила 36,4%, что на 1,6% ниже, чем в сентябре 2018 года, сообщил во вторник полномочный представитель президента в округе Николай Цуканов.

"В общей сложности состоялось 467 избирательных кампаний. <…> Ключевой элемент легитимности - явка. В целом по УФО она составила 36,4%, что несколько ниже, чем в сентябре 2018 года. Тогда она составила 38%, в сентябре 2017 года - 43%. Отмечу Курганскую и Челябинские области, где активность избирателей превысила 40%. Это показатель интереса к губернаторским выборам, созревшего запроса на перемены", - сказал он.

Полпред отметил, что в Свердловской и Тюменской областях явка оказалась низкой. "Активность не является самоцелью, однако избирательные кампании и региональные и муниципальные органы власти должны доносить важность участия в выборах. Прежде всего, хочу сделать предложение проанализировать работу избирательных комиссий, все-таки важно информирование, правильная подача", - отметил он.

По словам Цуканова, голосование прошло без серьезных нарушений, "на стабильном общественно-политическом фоне", была обеспечена безопасность накануне и во время голосования. "Среди политических партии лидирующие позиции сохранила "Единая Россия". Ее кандидаты уверенно победили на довыборах в Госдуму, законодательные органы в Свердловской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах", - добавил он.