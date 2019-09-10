В Тюменской области до конца 2020 года создадут дополнительно 3,6 тыс. мусорных площадок

ТАСС, 10 сентября. Власти Тюменской области до конца 2020 года создадут дополнительно более 3,6 тыс. контейнерных площадок для сбора мусора. На это из регионального бюджета выделено около 290 млн рублей, говорится в распространенном сообщении пресс-службы Минприроды РФ в четверг.

"В населенных пунктах региона уже создано 5707 контейнерных площадок. Кроме того, для обеспечения населения коммунальной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами в полном объеме в мае текущего года правительством Тюменской области выделено около 290 млн рублей муниципальным образованиям региона на создание дополнительных 3665 контейнерных площадок. До конца 2020 года работы по созданию контейнерных мощностей будут закончены, средства регионального бюджета на это предусмотрены", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что на текущий момент региональный оператор "ТЭО" эксплуатирует мусоросортировочный завод мощностью 350 тыс. тонн отходов в год. В следующем году начнут сортировку еще два завода. Кроме того, планируется построить мусороперегрузочную станцию мощностью 25 тыс. тонн отходов в год. Суммарная мощность всех объектов составит не менее 415 тыс. тонн отходов в год, что полностью обеспечит сортировку всех ТКО в регионе.

Также в регионе в ближайшие два года будет ликвидирована свалка около деревни Посохова площадью 34,39 га за счет регионального бюджета. Рекультивацию планируют начать до конца 2019 года.

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы заложены в национальный проект "Экология".