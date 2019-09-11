Реактор БН-600 Белоярской АЭС отключен от сети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Один из энергоблоков Белоярской атомной станции (Свердловская область) отключен от сети, сообщила в среду пресс-служба станции.

"С 11 сентября 2019 года энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС будет отключен от сети для проведения очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС продолжает работу на номинальном уровне мощности.

Белоярская АЭС (входит в "Росатом") начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.