СК проверит документацию самолета iFly, вернувшегося в Екатеринбург из-за неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ запросило документацию самолета авиакомпании iFly Екатеринбург - Санья (Китай), который вернулся в пункт вылета из-за сигнала датчика неисправности. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Запрошены документы о причинах технической неисправности воздушного судна, о принятых мерах по устранению технической неисправности, опрашиваются наземные службы аэропорта, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение [о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела]", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 сентября 2019 года в аэропорту Кольцово в связи с технической неисправностью совершил посадку Airbus A330 авиакомпании iFly рейса Екатеринбург - Санья. Во время набора высоты сработал датчик ошибки механизации, командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. Самолет благополучно сел в аэропорту вылета. На борту воздушного судна находились 284 пассажира, из них 28 детей и 12 членов экипажа, никто не пострадал.