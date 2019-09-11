Полиция в Челябинске задержала сбежавших из психоневрологической больницы пациентов

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Пациенты, сбежавшие накануне из Челябинской областной психоневрологической больницы, задержаны полицейскими в Металлургическом районе Челябинска. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что из областной психбольницы сбежали пациенты, которые там находились на принудительном лечении. Один из них был ранее судим за кражу, другой - за грабеж.

"Полицейскими оба сбежавших пациента задержаны и доставлены в отделение полиции. В дальнейшем их передали медикам. Одного задержали в парке Тищенко в Металлургическом районе. Другого обнаружили в квартире у родственников также в Металлургическом районе", - сказали в пресс-службе регионального главка МВД.