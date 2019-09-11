Первый осенний снег выпал на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал на острове Белый Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила в среду ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулева.

"Единственная наша метеостанция, где зафиксирован снег этой ночью, на острове Белый на самом севере. На ближайшие дни мы даем в прогнозах осадки в виде дождя и мокрого снега, в основном это восток округа - Красноселькупский, Туровский район", - сказала она.

Жители Нового Уренгоя, Тазовского района и поселка Сабетта разместили 11 сентября в соцсетях фотографии снега. "На наших наблюдательных пунктах фиксировался только дождь, но, возможно, снег прошел полосой. Судя по видео и фото [размещенных в соцсетях], это снежная крупа, в принципе условия для выпадения осадков в виде снега уже есть", - пояснила Чулеева.