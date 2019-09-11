Туристический потенциал Свердловской области будет представлен на фестивале РГО в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Изделия ювелирного и камнерезного искусства свердловских мастеров будут представлены на IV фестивале Русского географического общества "Открываем Россию заново! Вместе" в Москве. Также посетители мероприятия смогут виртуально путешествовать по региону и ознакомиться с его достопримечательностями, сообщила в среду журналистам заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова.

"Центр развития туризма представит туристскую составляющую в парке "Зарядье". В медиацентре будет установлена touch-панель, которая позволит совершить виртуальное путешествие по Свердловской области. На ней мы представим основные достопримечательности. <...> Представим изделия уральских мастеров: сысертский фарфор, тагильские подносы, таволожскую керамику, изделия ювелирного и камнерезного искусства", - сказала она.

Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко добавил, что также будут представлены и творческие коллективы региона. "Это хореографический коллектив детской филармонии "Улыбка", Уральский хор, Николай Коляда представит фестиваль "Коляда-plays". Открывается Уральская биеннале современного искусства, которая тоже будет показана на выставке в "Зарядье". И, конечно же, в Свердловской области проходит Год Бажова", - отметил он.

В Свердловской области 2019 год объявлен годом Павла Бажова, решение принято для популяризации творческого наследия известного уральского писателя и фольклориста. Бажов (1879-1950) родился в Сысерти на Урале в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного его сборника "Малахитовая шкатулка" состоялось в 1938 году.

По словам министра инвестиции и развития Свердловской области Виктории Казаковой, на фестивале продемонстрируют многообразие туристического потенциала региона в спортивной, культурной, познавательной, инновационной сферах.