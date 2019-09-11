Шесть человек пострадали при ДТП с участием маршрутного такси в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Маршрутное такси в Тракторозаводском районе Челябинска попало в ДТП. По предварительным данным, шесть человек получили травмы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского управления здравоохранения.

"На место автоаварии с участием маршрутного такси близ Комсомольской площади выезжали пять бригад скорой помощи. По предварительным данным, в ДТП травмы получили шесть человек. Из них в тяжелом состоянии никого нет", - сказали в пресс-службе, не уточняя обстоятельства аварии.

По данным местных СМИ, маршрутное такси налетело на забор строящегося метрополитена.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области, ДТП произошло в районе дома номер 22 на Проспекте Ленина около 11:40 (09:40 мск). "По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля Volkswagen и автобуса Ford, двигавшихся в попутном направлении. В результате автобус совершил наезд на препятствие - бетонное ограждение. Количество пострадавших и характер их травм уточняется", - сказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (10:45 мск) - добавлен комментарий полиции после третьего абзаца