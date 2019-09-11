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Самолет, вернувшийся в Екатеринбург из-за сигнала датчика неисправности, вылетел в Китай

Прибытие в город Санья планируется в 11:20 по местному времени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании iFly, который после вылета в китайский курортный город Санья вернулся в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге из-за сигнала о неисправности, вылетел в пункт назначения. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

"Самолет рейса F7-9885 Екатеринбург - Санья вылетел в пункт назначения в 10:24 мск, прибытие планируется в 11:20 по местному времени города Санья", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС сообщил, что пилоты приняли решение вернуться в Екатеринбург из-за сработавшего датчика неисправности.

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