Азербайджан планирует довести товарооборот со Свердловской областью до $100 млн

БАКУ, 11 сентября. /ТАСС/. Азербайджан рассчитывает довести в текущем году товарооборот со Свердловской областью до $100 млн. Об этом заявил в среду министр экономики страны Шахин Мустафаев на встрече в Баку с делегацией этого субъекта РФ во главе с губернатором Евгением Куйвашевым.

"В 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Свердловской областью увеличился на 83% и составил $95 млн. Рассчитываем, что в этом году мы сможем достичь (в объеме товарооборота) психологической отметки - $100 млн", - сказал азербайджанский министр. По его словам, такую возможность предоставляют, в частности, открытие винного дома Азербайджана в Свердловской области и другие совместные проекты.

Мустафаев подчеркнул, что Свердловская область является очень важным партнером для Азербайджана, связи с которым развиваются во всех сферах.

По итогам визита стороны подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах. Документ скрепили подписями министр Мустафаев и губернатор Куйвашев.

Кроме того, подписаны меморандум о сотрудничестве между Бакинским государственным университетом и Уральским федеральным университетом имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) и договор о сотрудничестве между Азербайджанским университетом языков и УрФУ.

Касаясь связей с Россией в целом, глава минэкономики подчеркнул, что отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнерства. "Мы заинтересованы в наращивании контактов с Россией, в том числе в торгово-экономической сфере", - сказал он. По словам министра, на долю Азербайджана приходится 50% всей торговли России со странами региона Южного Кавказа". Мустафаев сообщил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 19%, до $2,5 млрд. "За 7 месяцев этого года товарооборот увеличился на 23%. Это очень большая цифра", - подчеркнул он.

В новость были внесены изменения (12:31 мск) - добавлена информация о подписанных соглашениях в четвертом-пятом абзацах.