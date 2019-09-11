Суд на Урале обязал мэрию восстановить разрушающийся объект культурного наследия XIX в.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Суд в Свердловской области обязал администрацию Невьянска восстановить разрушающийся объект культурного наследия "Постоялый двор". Об этом в среду сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Данный памятник включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Как сообщается в открытых источниках, "Постоялый двор" относится к памятникам градостроительства и архитектуры начала XIX в. Объект представляет собой два каменных строения.

"Невьянская городская прокуратура направила исковое заявление об обязании администрации Невьянского городского округа исполнить обязательства в сфере охраны объекта культурного наследия "Постоялый двор". Невьянский городской суд заявленные исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что памятник находится в неудовлетворительном состоянии, разрушается. Решение суда в законную силу не вступило. "После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение", - говорится в сообщении.