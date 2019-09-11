Президент Азербайджана обсудил с губернатором Свердловской области экономические проекты

БАКУ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в среду с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым проекты в области промышленности и инвестирования. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Были обсуждены различные направления сотрудничества, в том числе реализация совместных проектов в области промышленности, машиностроения, взаимодействие в сфере инвестирования, культуры и образования", - отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны во время беседы подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, выразили удовлетворение расширением связей Баку с отдельными регионами РФ, в том числе Свердловской областью. "Рост товарооборота между Азербайджаном и Свердловской областью на 85% был расценен как хороший показатель укрепления экономического сотрудничества. В то же время стороны подчеркнули, что есть необходимый потенциал для его наращивания", - подчеркивается на сайте президента Азербайджана.

Ранее в среду министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил, что с делегацией Свердловской области обсуждаются вопросы строительства близ Екатеринбурга логистического центра для азербайджанской сельхозпродукции и создания в стране совместного с машиностроительным заводом имени М. И. Калинина предприятия по выпуску подъемного оборудования и кранов.