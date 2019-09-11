Полпред в УФО считает, что опрос по храму в Екатеринбурге нужно провести до ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Опрос по месту строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге должен пройти в октябре 2019 года. Его перенос на более позднее время может затянуть решение проблемы и вызвать недоверие к самому опросу, сообщил в среду ТАСС полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.

Власти города в начале июня планировали провести опрос в августе, однако потом дату перенесли на третьи выходные сентября. В сентябре спикер гордумы Игорь Володин сообщил журналистам, что опрос, предварительно, состоится 12-13 октября.

"Дата переносилась, так как городская администрация хотела детально изучить площадки, по ним шла и идет общественная дискуссия, первоначально на обсуждение горожан было представлено 63 участка, нужно было отработать каждый, определить его статус, назначение. К примеру, за это время выяснилось, что участок на улице Фурманова находится в федеральной собственности и планировался одной из силовых структур под строительство административного здания. На сегодняшний день, по информации региональных властей, основная работа завершена, опрос нужно проводить не позднее октября, уходить в 2020 год нельзя. Хочу напомнить, что региональным и муниципальным властям поручение президента нужно выполнять", - сказал полпред.

Цуканов отметил, что затягивание проведения опроса может быть расценено жителями как отвлечение общественности от городских проблем. "Есть масса первоочередных задач, решения которых ждут екатеринбуржцы. Есть вопросы с незаконченным ремонтом дорог, состоянием городского транспорта, ремонтом больниц и поликлиник, строительством школ, с заменой ветхой системы водоснабжения, улучшением качества воды и масса других городских проблем. И здесь важна, еще раз повторю, дискуссия с жителями, совместное обсуждение", - отметил он.

О ситуации

В конце июня рабочая группа по определению места под строительство храма, сформированная при гордуме, определила три площадки для включения в опрос - участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни. Позднее глава Екатеринбурга Александр Высокинский рекомендовал вынести на голосование жителей две из трех предложенных площадок для возможного строительства храма святой Екатерины.

Рабочая группа 3 сентября исключила площадку на месте снесенной телебашни из шорт-листа предполагаемых мест строительства собора. Вместо нее в шорт-лист добавлена площадка на набережной Исети за Макаровским мостом.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.