Осужденного за вымогательство бывшего вице-мэра Первоуральска задержали в Туапсе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-мэр города Первоуральска, который был осужден в 2018 году за вымогательство 22 млн рублей, задержан в Туапсе. Об этом сообщили журналистам в среду в ГУФСИН по Свердловской области.

"По информации сотрудников отдела розыска ГУФСИН России по Свердловской области задержан осужденный за вымогательство имущества на 22 млн рублей. В 2008 году он занимал должность заместителя мэра Первоуральска. 10 мая 2018 года Первоуральским городским судом Свердловской области мужчина был заочно приговорен к семи годам лишения свободы и объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

В тексте сообщения указано, что во время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде, но на оглашение приговора суда не явился.

"Соседи (в Туапсе - прим. ТАСС) пожаловались в полицию на громкую музыку из одного из домов. При задержании мужчина представился сотрудникам полиции своим настоящим именем, однако предъявил документы на другое имя. В настоящее время он находится в Краснодарском крае, помещен в изолятор временного содержания с последующим этапированием в Свердловскую область. Срок наказания будет исчисляться с момента заключения под стражу", - отметили в ГУФСИН.