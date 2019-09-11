{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Осужденного за вымогательство бывшего вице-мэра Первоуральска задержали в Туапсе

В мае 2018 года мужчину заочно приговорили к семи годам лишения свободы и объявили в розыск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-мэр города Первоуральска, который был осужден в 2018 году за вымогательство 22 млн рублей, задержан в Туапсе. Об этом сообщили журналистам в среду в ГУФСИН по Свердловской области.

"По информации сотрудников отдела розыска ГУФСИН России по Свердловской области задержан осужденный за вымогательство имущества на 22 млн рублей. В 2008 году он занимал должность заместителя мэра Первоуральска. 10 мая 2018 года Первоуральским городским судом Свердловской области мужчина был заочно приговорен к семи годам лишения свободы и объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

В тексте сообщения указано, что во время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде, но на оглашение приговора суда не явился.

"Соседи (в Туапсе - прим. ТАСС) пожаловались в полицию на громкую музыку из одного из домов. При задержании мужчина представился сотрудникам полиции своим настоящим именем, однако предъявил документы на другое имя. В настоящее время он находится в Краснодарском крае, помещен в изолятор временного содержания с последующим этапированием в Свердловскую область. Срок наказания будет исчисляться с момента заключения под стражу", - отметили в ГУФСИН.

Теги
РоссияКраснодарский крайСвердловская область
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Полпред в УФО считает, что опрос по храму в Екатеринбурге нужно провести до ноября
По словам Николая Цуканова, затягивание проведения опроса жители могут расценить как отвлечение общественности от городских проблем
Читать полностью