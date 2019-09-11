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Полпред президента в УФО назвал первоочередную задачу курганских властей

Николай Цуканов считает, что в регионе необходимо разработать программу для остановки оттока населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, который получил 80,86% голосов избирателей на выборах главы региона в единый день голосования, после инаугурации должен совместно со своей командой разработать программу для повышения привлекательности региона. Об этом сообщил в среду ТАСС полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.

"Предвыборная программа Вадима Шумкова была поддержана жителями. Но это только первый шаг - предстоит решить массу проблем. В Курганской области остро стоит вопрос миграции населения, прежде всего молодежи. Это первоочередная задача, которой нужно заняться губернатору после вступления в должность", - сказал он.

Цуканов добавил, что программа должна быть комплексной и охватывать все стороны жизни человека. "Это и льготы для молодежи, привлечение молодых специалистов, строительство жилья, школ, детсадов и других объектов социальной инфраструктур, обеспечение вопросов безопасности. Не менее важно оказывать людям помощь в трудоустройстве, причем зарплата должна быть достойной", - отметил он.

Также, по мнению полпреда, Шумкову нужно сосредоточиться на привлечении инвесторов в регион, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики региона.

Вадим Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио главы Курганской области 2 октября 2018 года. До этого регион возглавлял Алексей Кокорин, который после отставки с поста губернатора в октябре 2018 года вошел в совет директоров АО "Атомредметзолото" (входит в Росатом).

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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