На Уральской биеннале представят картины из асфальта и вулканического песка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Художник из Швейцарии Бернар Гаро представит свои картины, сделанные из измельченных в пудру камней и минералов, в ходе Уральской индустриальной биеннале на площадке "Галерея Синара арт" (бывшая Галерея современного искусства). Об этом в среду журналистам сообщил художник.

"Я использую в своих работах только натуральные пигменты и материалы, например, вулканический песок, морской песок, мраморную пудру и так далее. Все, что можно найти в природе. [В одной из моих картин] использован асфальт, титановые белила, натуральные пигменты и вкрапления камней, вулканический песок. Сила художественного эффекта достигается благодаря использованию натуральных материалов, они создают ту самую атмосферу, тот эффект, которого я хочу добиться", - сказал Гаро в беседе с корреспондентом ТАСС.

На одной из картин, которые Гаро представит на выставке изображен кратер вулкана в Исландии, извержение которого произошло в XVIII веке. Для этой картины он использовал исландскую мраморную пудру. "В некоторых работах я использовал мраморную пудру с Урала, когда создавал работы об Урале. В зависимости от того, о какой стране создаю произведение, материалы из той страны и использую", - сказал Гаро.

Культурно-выставочный комплекс "Галерея Синара арт" открывается 13 сентября, представляя на своей площадке спецпроекты V Уральской индустриальной биеннале современного искусства - "Социалистический сюрреализм" Саши Генцис и "Глубины и поверхности" Бернара Гаро (Швейцария). Общая площадь комплекса составляет около 6 тыс. кв. м. В архитектурном ансамбле разместится галерея современного искусства с постоянной и временной экспозициями общей площадью около 1150 кв. м.

Уральская индустриальная биеннале современного искусства - один из крупнейших в России международных проектов в этой области. Ее организатором с 2010 года является Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе музейно-выставочного центра РОСИЗО. Постоянная тема проекта - индустриальная специфика Урала.

Четвертая биеннале прошла с 14 сентября по 12 ноября 2017 года под темой "Новая грамотность". Основной проект выставки был представлен на площади 6,5 тыс. кв. м в бывшем здании Уральского приборостроительного завода. Ее посетили более 40 тыс. человек.