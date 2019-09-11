Уральская биеннале открылась в здании действующего предприятия в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Открытие пятой Уральской индустриальной биеннале состоялось в Екатеринбурге на действующем Оптико-механическом заводе (входит в корпорацию Ростех). Темой проекта стало "Бессмертие", передает корреспондент ТАСС.

"Екатеринбург на карте мирового современного искусства присутствует благодаря Уральской индустриальной биеннале, и именно наша биеннале заложила традицию индустриальности. Цеха, где расположилась выставка, уже были закрыты, там проходит реконструкция. Когда в декабре выставка закроется, там начнется новое строительство, появится новое оборудование, а мы сейчас зайдем в старые цеха", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС продюсер биеннале Алексей Глазырин.

Как отметила комиссар биеннале Алиса Прудникова, проект постоянно меняется, каждый раз это новые площадки, кураторы, тематики. В этом году темой выставки стало "Бессмертие". "Каждый раз, придумывая тему, мы изучаем контекст. Так, в 2015 году мы работали с "Мобилизацией", затем с "Новой грамотностью". В этом году мы перешли к теме "Бессмертия", внутри проекта изучаются процессы, связанные с влиянием технологий на людей, самоосознанием человека, каким образом мы храним память", - сказала ТАСС Прудникова.

"Оживить" уральское производство было непростой задачей, призналась куратор основного проекта биеннале Шаоюй Вэн. "У биеннале команда ярких молодых людей, но наш проект огромный, удивительно, что мы смогли сделать проект такого уровня сравнительно небольшой командой, для международной практики это исключительно", - сказала Вэн.

Уральская индустриальная биеннале современного искусства - один из крупнейших в России международных проектов в этой области. Ее организатором с 2010 года является Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе музейно-выставочного центра РОСИЗО. Постоянная тема проекта - индустриальная специфика Урала.

Четвертая биеннале прошла с 14 сентября по 12 ноября 2017 года, ее темой была "Новая грамотность". Основной проект выставки был представлен на площади 6,5 тыс. кв. м в бывшем здании Уральского приборостроительного завода. Ее посетили более 40 тыс. человек.