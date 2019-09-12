Полпред в УФО: челябинскому губернатору нужно решить вопросы экологии и благоустройства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своей работе должен сосредоточиться на комплексном выполнении майского указа президента России, особенно на решении вопросов экологии и создания комфортной городской среды, сообщил ТАСС полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.

"Регион входит в майский указ президента двумя городами: Магнитогорском и Челябинском. Там надо существенно снизить вредные выбросы в атмосферу до конца 2024 года. Об этом говорят все социологические опросы, и это то, над чем стоит работать в первую очередь избранному губернатору. Отмечу, что необходимо создавать новые рабочие места в регионе, но не в ущерб экологии. В целом, губернатор должен сосредоточиться на комплексном выполнении майского указа", - сказал он.

Цуканов добавил, что Текслер во время избирательной кампании посетил большинство муниципалитетов и лично увидел, "в каком печальном состоянии находится социальная и городская инфраструктуры, начиная от внешнего вида, заканчивая содержанием", поэтому избранный губернатор "должен уделить этому пристальное внимание". "Но при решении этого вопроса надо учитывать мнение жителей, советоваться с ними", - отметил Цуканов.

Избирательная комиссия Челябинской области на заседании 9 сентября официально утвердила результаты голосования на выборах губернатора региона, которые прошли 8 сентября. Набравшим наибольшее количество голосов признан кандидат-самовыдвиженец Алексей Текслер, за которого проголосовали 69,31% избирателей.

46-летний Текслер 19 марта назначен президентом РФ врио губернатора Челябинской области, до этого он был первым замминистра энергетики РФ.