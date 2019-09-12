Аэропорт Екатеринбурга получил разрешение на прием Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг "Аэропорты регионов") в Екатеринбурге получил разрешение Росавиации на эксплуатацию воздушных судов Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350, а также их модификаций, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

"Соответствующая запись была внесена в свидетельство о государственной регистрации аэродрома. Оба типа воздушных судов являются широкофюзеляжными дальнемагистральными авиалайнерами. Boeing 787 Dreamliner вмещает от 240 до 330 пассажиров и способен летать на расстояние до 14 тысяч километров. Airbus A350 вмещает до 336 пассажиров и может совершать беспосадочные полеты протяженностью более 18 тысяч километров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Кольцово получил такое разрешение первым среди региональных российских аэропортов.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступно более 100 направлений около 70 российских и международных авиакомпаний. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались более 6,1 млн пассажиров.