Суд взыскал с челябинского экс-министра социальных отношений и его сообщницы 29 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска взыскал с бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева и его пособницы Ирины Кем похищенные ими из бюджета РФ 29,3 млн рублей. Кроме того, бывший чиновник должен выплатить 3,6 млн рублей, которые получил в качестве взятки. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

Бехтерев был заместителем министра социальных отношений Челябинской области, затем и. о. министра и министром с декабря 2013 года по февраль 2014 года. По версии следствия, в это время он заключил с коммерческими фирмами, подконтрольными предпринимательнице Кем, госконтракты на поставку технических средств реабилитации инвалидов по завышенным ценам и без аукционов. После этого Кем, согласно ранее достигнутой договоренности, передала ему взятку.

"Установлено, что [бывший] заместитель министра социальных отношений Челябинской области Олег Бехтерев при пособничестве предпринимателя Ирины Кем похитил из федерального бюджета 29 млн 372 тыс. 740 рублей, выделенных для обеспечения инвалидов Челябинской области техническими средствами реабилитации. <…> Кроме того, Бехтерев <…> получил от Кем взятку в размере 3,6 млн рублей. Судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с Бехтерева в пользу РФ 3,6 млн рублей, полученных им в виде взятки. Также удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с Бехтерева и Кем солидарно в пользу министерства социальных отношений Челябинской области материального ущерба, причиненного коррупционным преступлением", - говорится в сообщении.

Весной 2018 года Тракторозаводский районный суд Челябинска признал Бехтерева виновным и приговорил к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и со штрафом в 900 тыс. рублей. В пособничестве Бехтереву признали виновной предпринимательницу Кем и назначили ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в 800 тыс. рублей.

Областная прокуратура с приговором не согласилась и обжаловала его в областной суд, который по совокупности преступлений назначил Бехтереву наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом 10 млн рублей, с отбыванием в колонии строгого режима. Кем Челябинский областной суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в 3 млн рублей.