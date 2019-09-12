Власти Екатеринбурга предлагают провести опрос по месту строительства храма 12 октября

Спикер гордумы Игорь Володин сообщил в начале сентября журналистам, что дата пока определяется. По его словам, опрос планировалось провести либо 12 октября, либо 13 октября.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга предлагает провести опрос по месту строительства собора Святой Екатерины одним днем - 12 октября. Проект решения об опросе поступил в городскую Думу, говорится в сообщении, распространенном в четверг городским парламентом.

"В Екатеринбургскую городскую Думу поступило постановление главы Екатеринбурга Александра Высокинского о внесении на рассмотрение муниципального парламента проекта решения "О назначении опроса граждан в муниципальном образовании город Екатеринбург". В документе также обозначено проведение опроса на всей территории города Екатеринбурга 12 октября 2019 года с 08:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

Респондентам будут предложены три варианта места размещения собора: территория бывшего Уральского приборостроительного завода, пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского и набережная реки Исети за Макаровским мостом.

"Данный проект решения - результат совместной и кропотливой работы рабочей группы, созданной в Екатеринбургской городской Думе и состоящей из представителей администрации Екатеринбурга, общественности, епархии, депутатов и экспертов. Еще в мае было слабое понимание того, как и с какой стороны будет правильнее подойти к решению этого важного вопроса. Благодаря совместной работе мы нашли решение, появляются необходимые документы, и мы выходим на финишную прямую", - приводятся в сообщении слова Володина.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов 11 сентября сообщил ТАСС, что опрос нужно провести до ноября. По его словам, затягивание проведения может быть расценено жителями как отвлечение общественности от городских проблем.

О ситуации

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.