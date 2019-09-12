Азербайджан и Свердловская область договорились о поставках плодоовощной продукции

БАКУ, 12 сентября. /ТАСС/. Азербайджан будет поставлять плодоовощную продукцию в Свердловскую область России. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве между Ассоциацией производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана и группой компанией "ТЭН" из Екатеринбурга, подписанным в четверг в Баку в рамках азербайджано-российского бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Свердловской области.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС директор группы компаний "ТЭН" Юрий Романович, речь идет о поставках азербайджанских фруктов и овощей в создаваемый в Екатеринбурге центр по распределению плодоовощной продукции. "Сейчас проект вышел уже на этап реализации. В этом году мы планируем начать строительство, а в 2021 году с удовольствием готовы уже принять азербайджанских партнеров как резидентов данного центра", - сказал он.

По словам Романовича, в Свердловской области существует огромная потребность в овощах и фруктах, которые производятся в Азербайджане. Он сообщил, что в рамках бизнес-форума в Баку планируется провести встречи с членами Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана, чтобы определиться с конкретными потребностями и объемами, создать к моменту открытия комфортные условия для поставщиков.

Романович отметил, что логистический центр сможет единовременно принимать и хранить 30 тыс. тонн продукции. "Азербайджан для нас - ключевой партнер в этом проекте, хотя мы не закрыты и для партнеров из других стран", - подчеркнул руководитель российской компании. Он также сообщил, что общие инвестиции в создание логистического центра составят 3 млрд рублей, из которых полмиллиарда уже вложены. Ключевым партнером проекта по финансированию является "Промсвязьбанк".

Азербайджан готов наращивать поставки

В свою очередь директор Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Вугар Алимирзоев отметил, что азербайджанская сторона готова поставлять в Свердловскую область достаточное количество плодоовощной продукции. "Наша ассоциация объединяет крупных производителей сельхозпродукции. Мы поставляем овощи и фрукты во многие регионы России, и потенциал для наращивая объемов есть", - сказал он.

В среду министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил журналистам, что Азербайджан может увеличить поставки плодоовощной продукции в Россию вдвое - с прошлогодних 555 тыс. тонн до 1 млн тонн.

В рамках бизнес-форума также был подписан меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией производителей и экспортеров вина Азербайджана и ООО "ВИНАЗ" Свердловской области.