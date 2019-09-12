Уральский медицинский госуниверситет введет проектное обучение в программы специалитета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) реализует принципы проектного обучения на довузовском этапе подготовки. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в пресс-центре Уральского информационного центра ТАСС, посвященной результатам приема абитуриентов в вузы и учреждения среднего специального образования Свердловской области в 2019 году, ответственный секретарь приемной комиссии, декан медико-профилактического факультета УГМУ Марина Уфимцева.

Формат проектного обучения подразумевает большое количество практикумов, в ходе которых студенты заняты реализацией реальных проектов. Преимущественно проекты реализуются совместно с индустриальными партнерами вуза.

"Медицинское образование, безусловно, классическое, тем не менее элементы проектной деятельности в университете присутствуют, еще и на довузовском этапе. Например, проекты с одаренными детьми. Это образовательный центр "Сириус", "Уральская проектная смена". И, конечно, планируется проектная деятельность в программе специалитета", - сказала Уфимцева.

Ранее пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ) сообщила, что переход на проектную деятельность запущен и завершится на всех направлениях подготовке через три года. На пресс-конференции об итогах перехода сообщил Уральский государственный экономический университет, на данный момент проектная деятельность реализуется в рамках программ дополнительного профессионального образования и в рамках магистерской программы "Управление персоналом и данные о людях".

В Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ) запланировали со следующего года запустить набор на новое направление "Художественное оформление спектакля", сказала ректор вуза Анна Глуханюк.

С этого года новые направления появились в УрФУ, Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) и ряде других вузов. Новые программы по английскому и испанскому языкам запустили в Уральском государственном педагогическом университете. "Эта программа сразу оказалась в числе очень востребованных на ряду с востребованными традиционно", - сказала проректор по научной работе УрГЭУ Елена Дворядкина.