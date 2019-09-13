Эскадрилья Су-34 отработала обход систем ПВО условного противника на Урале

ТАСС, 13 сентября. Эскадрилья многофункциональных бомбардировщиков Су-34 авиаполка Центрального военного округа (ЦВО) преодолела район противовоздушной обороны (ПВО) под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе тренировок на Урале. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Для введения условного противника в заблуждение самолеты поднялись в воздух попарно и одиночно в режиме радиомолчания", - уточняется в сообщении.

Как пояснили в округе, подлетая к району сосредоточения средств ПВО условного противника, эскадрилья разделилась на две части. Первая группа Су-34, набрав высоту, применила систему радиоэлектронного противодействия "Хибины", имитируя своим радиолокационным полем два стратегических бомбардировщика без прикрытия. При этом вторая группа самолетов на малых высотах, отключив штатные средства связи и РЭБ, незамеченной вошла в район выполнения условного боевого задания.

В пресс-службе добавили, что после пусков ракет класса "воздух - поверхность" по объектам условного противника летчики задействовали бортовые системы РЭБ и вернулись на аэродромы базирования.

"Всего в учении было задействовано 15 самолетов и свыше 500 военнослужащих наземных служб обеспечения", - уточнили в ЦВО.