Министр промышленности Челябинской области приступит к работе 16 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий, ставший победителем кадрового конкурса на эту должность, приступит к работе 16 сентября. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Текслер на Двенадцатой отчетно-выборной конференции областного Союза промышленников и предпринимателей.

В конце мая текущего года Текслер сообщил о планах создания в регионе Министерства промышленности. На должность министра был объявлен конкурс, победителем которого стал Павел Рыжий - бывший первый замминистра экономического развития региона, ему предстоит пройти процедуру согласования в Минпромторге РФ.

"По итогам кадрового конкурса на должность министра промышленности - Павел Анатольевич Рыжий, на следующей неделе он приступит к своим обязанностям", - сказал Текслер.

Ранее Павел Рыжий занимал должность первого замминистра экономического развития области. Он уволился три года назад на фоне критики социально-экономической стратегии властей региона, набрал наибольшее количество баллов по итогам конкурса на должность регионального министра промышленности.

Задачи министерства

Министерство промышленности региона займется созданием высокотехнологичных производств, развитием экспорта и повышением производительности труда, сообщил также Текслер.

"В основе этой работы господдержка промышленных предприятий и не только, нам вместе предстоит сформировать механизмы и инструменты реализации промышленной политики на основе базовых приоритетов. Прежде всего развитие региональной и международной кооперации с ростом экспорта продукции наших предприятий, поступательное повышение производительности труда за счет создания высокотехнологичных производств, новых кадров, внедрения новых технологий и материалов, повышение энергоэффективности. Активное сотрудничество с госкорпорациями и научными центрами, конверсия предприятий оборонно-промышленного комплекса и, как вытекающее следствие, рост доходов предприятия, а значит, рост и налоговой базы региона", - сказал Текслер.

По его словам, создаваемое министерство будет проектным офисом для оказания налоговой и инфраструктурной поддержки для развития новых современных экологичных производств.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.