В Нижнем Тагиле изъяли из незаконного оборота около 11 тонн контрафактного алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли на складе в Нижнем Тагиле из незаконного оборота 11 тонн контрафактного алкоголя. Об этом в пятницу говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

"В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ совместно с полицией при силовой поддержке ОМОН Росгвардии изъяли из незаконного оборота около 11 тонн контрафактного алкоголя. В настоящее время сотрудники отдела экономической безопасности УМВД России "Нижнетагильское" проводят проверку по данному факту, устанавливая собственников алкоголя и каналы сбыта контрафактной продукции", - говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы Уральского округа Росгвардии добавляется, что алкоголь хранился в нескольких гаражах города. В ходе оперативных мероприятий сотрудники силовых структур задержали двух подозреваемых.