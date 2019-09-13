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В Нижнем Тагиле изъяли из незаконного оборота около 11 тонн контрафактного алкоголя

Продукция хранилась в нескольких гаражах города
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© Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли на складе в Нижнем Тагиле из незаконного оборота 11 тонн контрафактного алкоголя. Об этом в пятницу говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

"В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ совместно с полицией при силовой поддержке ОМОН Росгвардии изъяли из незаконного оборота около 11 тонн контрафактного алкоголя. В настоящее время сотрудники отдела экономической безопасности УМВД России "Нижнетагильское" проводят проверку по данному факту, устанавливая собственников алкоголя и каналы сбыта контрафактной продукции", - говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы Уральского округа Росгвардии добавляется, что алкоголь хранился в нескольких гаражах города. В ходе оперативных мероприятий сотрудники силовых структур задержали двух подозреваемых.

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