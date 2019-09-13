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Вертолетные рейсы на Ямале перенесены из-за непогоды

Предполагается, что вертолеты по маршрутам Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и Салехард - Яр-Сале - Мыс Каменный - Сеяха вылетят 14 сентября

ТАСС, 13 сентября. Вертолетные рейсы из Салехарда перенесены на сутки, до 14 сентября, в связи с плохой погодой. Об этом в пятницу сообщили журналистам в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Перенос рейсов ЯЛ-56/57 по маршруту Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и обратно и ЯЛ-68/69 "Д" по маршруту Салехард - Яр-Сале - Мыс Каменный - Сеяха и обратно на 14 сентября по метеоусловиям", - сообщили в департаменте.

По данным прогноза, который приводится на сайте ГУ МЧС по ЯНАО, 13 сентября на территории округа переменная облачность, ветер 3-8 м/с, отдельные порывы до 12 м/с.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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