Вертолетные рейсы на Ямале перенесены из-за непогоды

ТАСС, 13 сентября. Вертолетные рейсы из Салехарда перенесены на сутки, до 14 сентября, в связи с плохой погодой. Об этом в пятницу сообщили журналистам в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Перенос рейсов ЯЛ-56/57 по маршруту Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и обратно и ЯЛ-68/69 "Д" по маршруту Салехард - Яр-Сале - Мыс Каменный - Сеяха и обратно на 14 сентября по метеоусловиям", - сообщили в департаменте.

По данным прогноза, который приводится на сайте ГУ МЧС по ЯНАО, 13 сентября на территории округа переменная облачность, ветер 3-8 м/с, отдельные порывы до 12 м/с.