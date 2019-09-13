Свердловский губернатор предложил обсудить установку памятника Демидову в Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга и региона обсудить идею установки перед аэропортом Кольцово памятника промышленнику Акинфию Демидову. Об этом глава региона написал в пятницу на своей странице в Instagram.

"Владельцы аэропорта, холдинг "Аэропорты Регионов", вышли с предложением установить памятник Акинфию Демидову возле здания аэровокзала, я бы хотел обсудить эту идею с жителями Екатеринбурга и Свердловской области. Что вы думаете об этом? Хотели бы вы видеть такой памятник в Кольцово? Уточню, что бюджетных денег на это не потребуется", - написал Куйвашев.

Аэропорт в конце 2018 года получил имя Акинфия Демидова по итогам голосования по проекту "Великие имена России".

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступно более 100 направлений около 70 российских и международных авиакомпаний. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались более 6,1 млн пассажиров.