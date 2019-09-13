Лауреат нобелевской премии по физике готов подключиться к исследованиям в УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Нобелевский лауреат по физике 2010 года Константин Новоселов в ходе визита в пятницу в Уральский федеральный университет (УрФУ) заявил, что готов подключиться к исследованиям в этом вузе.

"Мы всегда готовы к сотрудничеству с вузом и коллаборации, если это помогает науке", - сказал Новоселов, отвечая на вопрос ТАСС о совместных с учеными УрФУ исследованиях.

Ректор вуза Виктор Кокшаров назвал визит Новосёлова в университет большим событием. "Сегодня во время встречи с руководством вуза нам удалось познакомить Константина Сергеевича с работой наших научных центров, в первую очередь, в области материаловедения, где авторитет наших школ признается коллегами со всего мира. Эти коллективы станут основой создаваемого научно-образовательного центра мирового уровня на базе УрФУ", - добавил ректор в беседе с корреспондентом ТАСС.

В 2010 году Новоселов вместе со своим учителем Андреем Геймом удостоен Нобелевской премии по физике "За новаторские эксперименты, касающиеся двумерного материала графена".

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник Проекта 5-100, призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.