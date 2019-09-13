Пьяный водитель сбил двух пенсионеров в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Нетрезвый водитель на легковом автомобиле сбил на пешеходном переходе в Сосновском районе Челябинской области 78-летнего мужчину и 82-летнюю женщину. От полученных травм мужчина умер. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба областного управления ГИБДД.

"Сегодня в 10:30 (08:30 мск) на 2-м километре автодороги Северный - Шершни на территории Сосновского района мужчина 1979 года рождения, управляя BMW 316, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина 1941 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина 1937 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году сотрудники Госавтоинспекции не раз привлекали водителя за управление автомобилем в состоянии опьянения. Рассматривается вопрос о его задержании.