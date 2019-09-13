На доме в Югре появилось граффити в честь пилотов аварийно севшего А321 в Подмосковье

ТАСС, 13 сентября. Самарская арт-группа Sawsamara завершила масштабное граффити на многоэтажном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры), посвященное пилотам аэробуса A321, совершившим аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом в пятницу ТАСС сообщил один из авторов работы Семен Маверский.

Работа над граффити началась в понедельник, 9 сентября, на нем изображены командир аварийно севшего аэробуса А321 Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, которым президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героев России.

"Тематику задал заказчик, мы разработали эскиз. Успели за четыре дня, - пока это наш рекорд, хотя погода была сложная, из-за погоды - краска плохо ложилась, приходилось протирать фасад салфетками, плюс ветер шатает стрелу подъемника и "люлька" трясется. Краску опять же раздувает, мы же рисовали баллончиками, ровные линии не выходили", - рассказал Маверский

Собеседник агентства добавил, что в первую ночь команда из трех человека нанесла на стену контуры при помощи проектора, остальное время заняла покраска и работа над деталями.

Об аварийной посадке аэробуса в Подмосковье

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.

16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.