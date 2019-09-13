Представители десяти стран приехали в Тюменскую область на форум предпринимателей

ТАСС, 13 сентября. Бизнесмены из 40 регионов России, а также десяти государств приехали в Тюменскую область для участия в Седьмом международном молодежном бизнес-форуме "Слет успешных предпринимателей", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального отделения "Опоры России".

"Около 1,5 тыс. участников из 40 регионов РФ и десяти стран мира. Есть участники из Азербайджана, Армении, Германии, Индии. Это бизнесмены, которые переехали туда и ведут там бизнес, и предприниматели, которые там родились", - отметил собеседник агентства.

Форум пройдет с 13 по 15 сентября на одной из загородных баз. "Делегаты посещают образовательные программы, участвуют в играх, спецпроектах, тем самым налаживают связи, находят партнеров, приобретают менторов", - сообщили в пресс-службе.

Здесь организовано семь площадок, которые посвящены различным темам: женскому, социальному, молодежному, международному предпринимательству, внешнеэкономической деятельности, а также популяризации предпринимательства. Кроме того, на форуме будет действовать основная площадка, на которой будет обсуждаться развитие предпринимательства в молодежной среде.