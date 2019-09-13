Несколько сотрудников скорой помощи под Челябинском решили уволиться из-за низкой зарплаты

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Несколько сотрудников станции скорой помощи в селе Октябрьское Челябинской области решили уволиться из-за недовольства заработной платой, однако станция продолжит работу и жители не останутся без медицинской помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

По данным местных СМИ, пять сотрудников станции скорой помощи в селе Октябрьское написали заявление об увольнении. В обращении на имя главврача они просят повышения доплат за ночные дежурства в размере 100% от оплаты труда за день вместо нынешних 20%.

"Несколько сотрудников станции скорой помощи в селе Октябрьское написали заявление на увольнение. Работодатель принял меры по урегулированию конфликта и согласованию с работниками их требований. Дальнейшие действия в сложившейся ситуации будут приняты в соответствии с законодательством и Трудовым кодексом. Несмотря на конфликт, станция скорой помощи продолжит работать, жители района не останутся без медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

В областном Минздраве добавили, что в медицинской организации неоднократно проходили проверки надзорных органов, которые не выявили нарушений в выплате заработной платы. Кроме того, поступило заявление о приеме на работу от желающего работать на этой станции. В кадровом резерве есть еще три сотрудника.

В сентябре сообщалось, что руководство медсанчасти закрытого города Трехгорного в Челябинской области уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина, который публично заявил о несоответствии оплаты труда нагрузке.