Власти Курганской области подписали соглашение с новым регоператором по обращению с ТКО

ТАСС, 13 сентября. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области подписал соглашение с новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами - компанией "Чистый город". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

Курганская область вошла в число семи регионов, которые должны подключиться к реформе мусорной отрасли к 1 января 2020 года. В декабре 2018 года правительство региона расторгло соглашение с регоператором компанией "Рифей", причиной стал необоснованно высокий тариф для населения.

"Уже в ближайшее время представители регионального оператора примут участие в совещании, которое проведет в Москве руководство Российского экологического оператора. Параллельно в Курганской области начнется большая работа с главами муниципальных образований по подготовке к переходу на новую схему обращения с ТКО" - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора региона Андрея Саносяна на подписании соглашения.

По словам замгубернатора, новому регоператору предстоит провести комплекс подготовительных и организационных мероприятий, предусмотренных соглашением: проведение торгов на транспортирование ТКО, заключение договоров с компаниями, эксплуатирующими объекты обращения с ТКО, организация компании по заключению договоров с потребителями. "Отдельным направлением станет проведение совместной информационной компании, основной задачей которой будет доведение до населения всех аспектов предстоящей реформы", - уточнил Саносян.

К выполнению своих обязанностей в полном объеме "Чистый город" приступит с 1 января 2020 года. Срок действия подписанного соглашения составит 10 лет. В мае власти Курганской области переработали территориальную схему по обращению с отходами для того, чтобы сократить транспортные расходы на перевозку мусора.

ООО "Чистый город" зарегистрировано в 2010 году и специализируется на вывозе мусора. На сегодняшний день практически 70% твердых коммунальных отходов в городах Кургане и Шадринске вывозится именно этой компанией.