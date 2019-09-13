Цирк в Екатеринбурге начнет привлекать волонтеров к организации гастролей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский государственный цирк первым в России начнет привлекать к своей работе волонтеров. Помощь добровольцев будет востребована на цирковых фестиваля и в организации гастролей артистов, сообщила в пятницу на пресс-конференции, организованной пресс-центром ТАСС, директор цирка Тамара Бортникова.

"Совсем скоро мы приступим к реализации проекта "Волонтеры цирка". Нигде в России нет таких волонтеров, и мы будем первым городом, куда пригласим всех, кто хочет стать немного ближе к цирковой магии нашей закулисной жизни", - отметила Бортникова.

В беседе с корреспондентом ТАСС директор цирка уточнила, что волонтеры потребуются в организации фестивалей, организации приезда и отъезда гастролирующих коллективов. Так как в штате невозможно держать большое количество людей для помощи с масштабными мероприятиями, нужны активисты, пояснила она.

По ее словам, в цирке всегда есть много работы, но и всегда есть много людей, которые хотят помочь. Подробная информация, по словам директора, в ближайшее время появится на сайте цирка.

Екатеринбургский государственный цирк открыт 1 февраля 1980 года. По данным на сайте цирка, по своей конструкции его здание считается одним из лучших в Европе, оно приспособлено для самых сложных постановок, а его интерьер отделан уральским камнем". В цирке 2 558 мест, два манежа - основной и репетиционный. Цирк носит имя Народного артиста СССР, талантливого дрессировщика Валентина Филатова.