ТЮЗ в Екатеринбурге проведет расследование после сцены с изнасилованием в "Ревизоре"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский Театр юного зрителя организует внутреннее расследование после информации о спектакле "Ревизор" по мотивам произведения Николая Гоголя, в котором была показана сцена изнасилования, сообщила ТАСС директор театра Евгения Умникова.

В пятницу в СМИ появилась информация, что на сцене ТЮЗа прошел спектакль, содержащий сцену изнасилования, во время спектакля в зале якобы находились дети.

"Театр юного зрителя - одна из площадок фестиваля "Реальный театр", спектакли отбирает наш арт-директор Олег Лаевский, очень уважаемый театровед, составлена афиша, где указаны все возрастные категории, в данном спектакле указана 18+. Все, что необходимо по возрастным категориям, мы все выполнили <...> В зале были взрослые, однако, возможно, кто-то из родителей пришел со своими взрослыми детьми, поэтому мы проведем внутреннее служебное расследование, сегодня мы не можем это сделать, я запрошу объяснительное от наших контролеров, администраторов, которые проверяют билеты, и, конечно, мы узнаем, были ли какие-либо очень юные зрители на спектакле или нет", - сказала она.

В пресс-службе театра пояснили, что на входе в зал зрителей, пришедших с несовершеннолетними детьми, предупреждали о содержании картины.

"Абсолютно солидарен со зрителями Екатеринбурга, считаю, что такой формат искусства недопустим. Но повлиять на работу другого режиссера лично я никак не могу, тем более, говорить коллегам, какие им спектакли ставить, а какие нет", - приводят в пресс-службе слова художественного руководителя Екатеринбургского театра юного зрителя Григория Лифанова.