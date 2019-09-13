Первая выставка в центре "Эрмитаж-Урал" откроется осенью 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге откроет свою первую выставку осенью 2020 года. Об этом в ходе рабочего визита в Екатеринбург сообщил журналистам заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов.

"Первая выставка планируется осенью следующего года, строители обещают к апрелю закончить отделочные работы", - сказал Богданов.

Он добавил, что в год будет представлено по две выставки, каждая из которых будет длиться от четырех до пяти месяцев.

Ранее сообщалось, что центр будет размещен в двух зданиях в центре города: в здании на улице Вайнера, 11 будут экспозиции, а на улице Вайнера, 16 разместятся фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. На строительство центра уже выделено около 600 млн рублей, власти города обратились с просьбой к Минкультуры РФ о выделении еще 100 млн рублей.

Свердловск (ныне Екатеринбург) занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, однако в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.