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Шесть рейсов задержали в Ханты-Мансийске из-за тумана

На большей части территории ХМАО небольшие и умеренные дожди, сообщают в региональном управлении МЧС

ТАСС, 14 сентября. Вылет двух и посадка четырех самолетов в аэропорту Ханты-Мансийска задержаны из-за тумана, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"Задержаны четыре самолета на прибытие: из Нижневартовска (ХМАО), Тюмени, Екатеринбурга, Урая (ХМАО). Они пока не вылетали из аэропортов. На вылет задержано два", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального управления МЧС, погода в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями. На большей части территории небольшие и умеренные дожди.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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