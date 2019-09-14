Шесть рейсов задержали в Ханты-Мансийске из-за тумана

ТАСС, 14 сентября. Вылет двух и посадка четырех самолетов в аэропорту Ханты-Мансийска задержаны из-за тумана, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"Задержаны четыре самолета на прибытие: из Нижневартовска (ХМАО), Тюмени, Екатеринбурга, Урая (ХМАО). Они пока не вылетали из аэропортов. На вылет задержано два", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального управления МЧС, погода в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями. На большей части территории небольшие и умеренные дожди.