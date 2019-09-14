Предприятия Челябинской области проведут мероприятия по снижению выбросов в атмосферу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Промышленные предприятия Челябинской области добровольно проведут технологические мероприятия, направленные на снижение уровня выбросов вредных веществ в атмосферу, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Мы договорились с предприятиями о том, что они в добровольном порядке проведут технологические мероприятия, направленные на снижение экологических выбросов в атмосферу", - сказал он.

В июле губернатор сообщал, что областной координационный совет по вопросам экологии намерен разработать экологический стандарт для открытия новых предприятий. В него, в частности, намерены включить нормы, которые должен выполнить инвестор, чтобы получить одобрение местных властей на строительство того или иного предприятия на конкретной площадке.

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).