Челябинский омбудсмен попросила включить свет пенсионерке, живущей в заповеднике "Аркаим"

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова обратилась в прокуратуру и к руководству историко-культурного заповедника "Аркаим" с просьбой восстановить подачу электроэнергии пенсионерке, которая живет в служебной квартире на территории учреждения, и которую пытаются выселить. Об этом омбудсмен сообщила ТАСС в понедельник.

"Ко мне обратилась женщина, которая живет на территории "Аркаима" в служебной квартире, предоставленной ее мужу, умершему несколько лет назад. Ей отключили электроэнергию. Женщина за электроэнергию платит, поэтому отключение произведено незаконно. Для того, чтобы восстановить электроснабжение, я обратилась к прокурору и к руководству заповедника. Это для женщины единственное жилье", - сказала собеседница агентства.

По словам Павловой, пенсионерка была прописана в служебной квартире на законных основаниях. "Покойный ныне супруг женщины работал в заповеднике сторожем, поэтому они квартиру и получили. После его смерти женщину пытаются из квартиры выселить", - пояснила омбудсмен.

ТАСС пока не располагает комментарием руководства заповедника.

Заповедник "Аркаим" был образован в 1991 году на территории Кизильского и Брединского районов Челябинской области после археологического исследования и обнаружения уникального памятника эпохи бронзы - укрепленного поселения.