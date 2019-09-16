Red Wings начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings с 4 ноября открывает рейс Екатеринбург - Стамбул, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта Кольцово.

"Red Wings начнет выполнять полеты по маршруту Екатеринбург - Стамбул на самолете Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров. Рейсы из Кольцово будут осуществляться по понедельникам и четвергам, из международного аэропорта Стамбул - по средам и воскресеньям. Время в пути составит четыре часа", - говорится в сообщении компании.

Сейчас из Екатеринбурга в Стамбул напрямую регулярно летает только авиакомпания Turkish Airlines, выполняя три рейса в неделю, рейсы в Стамбул других авиакомпаний ("Победа", "Аэрофлот", Nordwind Airlines) выполняются с пересадкой в московских аэропортах.