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В МЧС назвали предварительную причину пожара в храме в Свердловской области

По данным ведомства, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара, произошедшего накануне в деревянном храме-часовне в поселке Верхняя Сысерть Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального ГУ МЧС в понедельник.

"По данным пожарных дознавателей, предварительной причиной пожара в храме-часовне в поселке Верхняя Сысерть, произошедшего 15 сентября, могло стать короткое замыкание. Дознание по факту пожара продолжается. По завершению будет установлена окончательная причина пожара", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 180 квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал. На ликвидацию у спасателей ушло полтора часа.

По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Сысерти - это старый каменный храм, расположенный в центре поселка, примерно в пятидесяти километрах от Екатеринбурга. Он был построен в 1917 году в псевдорусском стиле вместо ранее существовавшей часовни.

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РоссияСвердловская область
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