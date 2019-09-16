По факту посадки на мель "Метеора" в Югре возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту посадки на мель теплохода "Метеор" на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Следственными органами <…> по факту происшествия в акватории реки Малая Обь, при котором пассажирский теплоход сел на мель, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 сентября пассажирский теплоход "Метеор-282", принадлежащий АО "Северречфлот", сел на мель на реке Малая Обь в Октябрьском районе ХМАО, на борту находились 60 пассажиров. В результате за медицинской помощью обратились 19 пассажиров, трое из которых госпитализированы. Также поврежден корпус, рулевое управление и винты теплохода.