Строительство нового зала Свердловской филармонии начнется осенью 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Строительство нового концертного зала Свердловской филармонии планируется начать в октябре 2020 года. Об этом журналистам сообщил директор филармонии Александр Колотурский в понедельник.

"Мы рассчитываем, что если все будет хорошо, то строительство начнется в октябре следующего года и закончится в 2023", - сказал Колотурский.

О планах создания нового концертного зала Свердловской филармонии стало известно в конце 2017 года, новая площадка будет предназначена для проведения акустических концертов.

Власти региона объявили международный конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала с премиальным фондом в 10 млн рублей. К реализации рассматривается проект архитектурного бюро из Великобритании Zaha Hadid Architects. Власти региона намерены выделить 300 млн рублей на данный проект.

Предполагается, что новое и существующее здание филармонии будут объединены в единый комплекс.