Число участников нефтегазового форума в Тюмени за год выросло в 1,5 раза

ТЮМЕНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Количество официально зарегистрированных участников юбилейного X Тюменского нефтегазового форума в 2019 году может достичь 3,5 тыс. человек. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщил журналистам в понедельник исполнительный директор оргкомитета форума Владимир Илющенко.

"Форум становится все более масштабным. <…> В 2018 году было зарегистрировано 2,1 тыс. человек. А в этом году мы приближаемся вплотную к 3,5 тыс. участников и это еще не окончательная цифра. Никогда столько не было [участников форума]", - сказал Илющенко.

По его словам, по данным на 10 часов утра (08:00 мск) 16 сентября аккредитационные бейджи получили более 900 человек.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум пройдет 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Это главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ- менеджеров компаний - лидеров рынка, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач.

В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". В 2019 году ожидается участие представителей более 300 компаний. В частности, "Новатэк", "Лукойл", "Газпром нефть", "Сибур". "Сургутнефтегаз". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.